رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس محمود عباس خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة برلين، والتي حذر فيها من ضياع فرص تحقيق حل الدولتين، وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يحذر من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين ويدعو إلى حمايته

- شولتس: أكدت للرئيس عباس أننا نعمل من أجل حل الدولتين على حدود عام 1967

- الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة في جباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

- اشتية: مجزرة الأطفال في جباليا تضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المحاكم الدولية

- "فتح" تنعى والدة الشهيد المناضل يوسف ريحان "أبو جندل"

- منصور: اجتماع اليوم لبحث قبول مبادرة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

- إصابات في مخيم الدهيشة والاحتلال يهدم قاعة أفراح ومنشآت في الضفة

- الحركة الأسيرة تقرر التصعيد مطلع أيلول المقبل ومعطيات خطيرة عن الوضع الصحي للأسير أبو حميد

- الاتحاد الأوروبي يعلن تبرعه بقيمة 97 مليون يورو للعام الجاري لــ"الأونروا"

* "القدس":

- الرئيس: على إسرائيل وقف جرائم القتل والأعمال الأحادية

- مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية بين القدس والخليل

- إصابات وهدم... ومستوطنون يقتحمون سبسطية

- تمديد عزل الأسير مناصرة 6 أشهر

- حظر سفر الجنود الاسرائيليين في الأجواء السعودية والعمانية

- بورغسدوف يدعو لتحقيق شفاف ورفع الحصار عن غزة

- الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

- منظمات تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

* "الأيام":

- الرئيس: سياسات إسرائيل تقوض حل الدولتين وتحوله إلى واقع الدولة الواحدة بنظام "الأبارتهايد"

- الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن قتل الأطفال الخمسة في جباليا

- اشتية: مجزرة جباليا تضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي بالمحاكم الدولية

- محكمة احتلالية تمدد اعتقال السعدي ستة أيام

- نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير أبو حميد

- الأسرى يعدون لخطوات نضالية في أيلول عقب تنصل إدارة السجون من "التفاهمات"

- شركة إسرائيلية تفوز بمناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس الشرقية

- محكمة الاحتلال تنظر اليوم في طلب تسليم جثمان الشهيد محمد الشحام

- مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة جنوب بيت لحم و"السلام الآن" تدعو لتفكيكها

- إصابات بالرصاص خلال اقتحام الدهيشة وتنفيذ عمليات هدم في الأغوار والعيسوية