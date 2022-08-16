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الاحتلال يعتقل مواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من ضاحية  اكتابا شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد صريح حسن محاميد (38 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال  منزل المواطن خالد عبد اللطيف مسامح في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأجرت عملية تفتيش لمنزله ومنازل أبنائه، وسلمته بلاغا لابنه الأسير المحرر معاذ خالد مسامح لمراجعة مخابراتها، في الوقت الذي اقتحمت فيه مخيم نور شمس شرق المدينة وجابت شوارعه وأزقته دون أن يبلغ عن اعتقالات.

#طولكرم #الاحتلال

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