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الاحتلال يصيب 3 مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين في نابلس

الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب 3 مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين في نابلس



نابلس / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بينهم فتيان، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ، بأن ثلاثة مواطنين بينهم فتيان أصيبوا بالرصاص الحي أثنان في الفخد وواحد بالقدم، خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة، ووصف وضعهم بالمستقر.

وكانت، قوات الاحتلال، قد اقتحمت، مخيم بلاطة للاجئين، وحاصرت أحد المنازل في حارة الجماسين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا المواطن وليد أبو ليل من حي رفيديا بالمدينة، والأسير المحرر عثمان الخليلي من حي الضاحية، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

#نابلس #الاحتلال

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