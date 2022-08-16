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الاحتلال يصيب العشرات بحالات اختناق ويعتقل 11 مواطنا من يعبد

الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم أسرى محررون وسط إندلاع مواجهات وإصابة العشرات بحالات الإختناق .

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد عبد الرحمن بعجاوي، ومحمد عيسى بعجاوي، وأمير كامل عطاطرة، وعلي بعجاوي، وهادي بلال زيد الكيلاني، ونسيم محمد سعيد قبها، ونسيم مهند عمارنة، ومحمد ماهر ابو بكر، ونزار حمارشة، واحمد عز الدين عمارنة، وجعفر يوسف عبادي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات إختناق.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة  غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

#يعبد #الاحتلال

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