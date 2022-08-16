الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 مواطنا

بيت لحم / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 مواطنا على الأقل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، الشقيقين سليمان خالد العمور (25 عاما) وأحمد (23 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (25 عاما)، والشقيقين محمد عماد العمور (29 عاما) وخليل (26 عاما)، وبراء رائد العمور (25 عاما)، والشقيقين انس عادل العمور (30 عاما) ومحمد (31 عاما).

كما طالت حملة الاعتقالات المواطنين محمود علي العمور (24 عاما)، ومحمود ذيب العمور (19 عاما)، ومؤمن راتب العمور (21 عاما)، وطلال عيسى العمور (47 عاما) ونجله سند (18 عاما)، ومحمد رياض العمور (21 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بهاء خالد البدن (24 عاما) وحسين (22 عاما)، وخليل داود أبو مفرح (30 عاما)، ووجدي سامر البدن (17 عاما)، ورياض عماد البدن (22 عاما)، وإبراهيم فؤاد الصباح (25 عاما)، ومحمد سليمان الشاعر (23 عاما)، وموسى محمد العمور (22 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.