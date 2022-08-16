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مصري يقتل طفله ويقطعه ويحاول إحراق جثته لإخفاء الجريمة

الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصري يقتل طفله ويقطعه ويحاول إحراق جثته لإخفاء الجريمة



القاهرة / وكالات /

كشفت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية بمصر عن تفاصيل مقتل طفل، 12 سنة، على يد والده، حيث قام الأب برطم رأس الطفل في الحائط حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


وكشفت أجهزة الأمن أن المتهم قتل نجله 12 عاما، ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل كيس محاولا إحراق الجثة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شهود عيان قولهم إنهم فوجئوا بتواجد المتهم في مكب نفايات ومعه كيس وقيامه بإشعال النيران فيه وسط القمامة، وبسؤاله أكد أنه ينظف المكان لإقامة كراج وساحة للسيارات بالمنطقة، ليفاجأ الجميع بتواجد نفس الشخص مساء مع رجال المباحث والنيابة الذين كشفوا جريمته، وأنه قتل نجله الخميس الماضي في محل إقامته بشبرا الخيمة، وفشل في التخلص من الجثة بعد ظهور رائحتها الكريهة، فقرر التخلص منها في النفق بإشعال النيران فيها.

وشعر الجيران، وفق الصحيفة، منذ عدة أيام برائحة غريبة تملأ العقار محل سكنهم، وباستطلاع الأمر حددوا مكان الرائحة في شقة المتهم، وبسؤاله قال إنه اشترى 10 كيلوغرامات لحمة وأنها فسدت وتسببت في الرائحة، ما تسبب في شك الجيران، ومع اختفاء نجله المشار إليه وظهور أشقائه الـ3 الآخرين فقط، أبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت، وبالتضييق عليه اعترف بتفاصيل جريمته.

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