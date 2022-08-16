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كفر قرع : مقتل شاب بجريمة إطلاق نار

الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كفر قرع : مقتل شاب بجريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب سائد زيد (22 عاما) بجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع صباح اليوم، الأربعاء. وأقر مسعفون بمقتل الشاب في موقع الجريمة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تزوّج الشاب قبل نحو شهر، وقُتل أمام منزله وهو خارج إلى العمل.

وتلقت بدالة خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء"، بعد الساعة السادسة صباحا بقليل، بلاغا بوجود جريح في كفر قرع. وأفاد مسعفون وصلوا إلى موقع الجريمة أن الشاب مصاب بأعيرة نارية ومن علامات تدل على أنه على قيد الحياة، وأعلنوا عن وفاته.

وقال أحد المسعفين إنه تم إجراء فحوصات للشاب، "لكن لم تكن هناك علامات أنه على قيد الحياة، ولم يتبقَ لنا سوى الإقرار بوفاته".

وبمقتل الشاب في كفر قرع، اليوم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري، لتبلغ 65 قتيلا، من بينهم 7 نساء عربيات.

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