بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من ٢٣ مواطنا من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية ان حملة الاعتقالات تركزت على الأسرى المحررين وعرف منهم:

سليمان خالد العمور

احمد خالد العمور

منتصر رياض العمور

محمد رياض العمور

طلال العمور

سند طلال العمور

سفيان عودة الله العمور

انس عادل العمور

محمد عماد العمور

خليل عماد العمور

محمود علي العمور

محمود ذيب العمور

مومن راتب العمور

محمد سليمان الشاعر

براء رائد العمور

بهاء خالد البدن

هحسين خالد البدن

ابراهيم فؤاد صباح

وجدي سامر البدن

خليل داوود ابو مفرح

موسى محمد العمور

رياض عماد البدن

وجدي سامر البدن



