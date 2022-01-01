  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتهم إسرائيل بارتكاب "محرقة" ضد الفلسطينيين.. ولابيد يرد

الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتهم إسرائيل بارتكاب "محرقة" ضد الفلسطينيين.. ولابيد يرد



د ب أ/ القدس المحتلة/سما

اتهم الرئيس محمود عباس" إسرائيل" خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب “محرقة/هولوكوست/” بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال المؤتمر الصحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في دار المستشارية، قال الرئيس عباس اليوم الثلاثاء: “إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا” وأردف “50 مجزرة 50 هولوكوست”.

كان صحافي سأل عباس حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم الفلسطيني على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، رد عباس قائلا إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي ” نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي”، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

وتابع شولتس تصريحات عباس بتعبيرات وجه متيبسة وبدا غاضبا وأن لديه النية للرد، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أعلن نهاية المؤتمر بعد إجابة عباس مباشرة.

وكان قد أُعْلِن في السابق أن السؤال الموجه إلى عباس هو السؤال الأخير.

وفي وقت لاحق، قال هيبشترايت إن شولتس كان غاضبا حيال تصريحات عباس.

وكان شولتس انتقد عباس علنا قبل ذلك لأن عباس وصف السياسة الإسرائيلية بأنها “نظام أبارتايد (فصل عنصري)” وقال شولتس:” أود أن أقول صراحة عند هذه النقطة أنني لا أتبنى كلمة أبارتايد ولا أعتبرها صحيحة لوصف الموقف”.

وكان عباس قال قبل ذلك إن تقويض حل الدولتين ” وتحويله إلى واقع جديد للدولة الواحدة بنظام الأبارتايد، لن يخدم الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

وقال يائير لابيد في تصريح له "اتهام محمود عباس "أبو مازن" الذي يتواجد الآن في ألمانيا، لإسرائيل بارتكاب "50 محرقة" ليس عارا أخلاقيا فحسب، بل كذب وافتراء رهيب، التاريخ لن يغفر له أبدا.

#الرئيس عباس #ألمانيا #فلسطين #اسرائيل #يائير لابيد

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

أسعار صرف العملات

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

الأخبار الرئيسية

palestinians in el salvador

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

000_1X138O

غانتس يهدد حماس بدفع الثمن على أي انتهاك من غزة

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

16201737690

الرئيس عباس: أحذر من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

الاتصالات الفلسطينية