شؤون اللاجئين وجايكا تصادقان على مشاريع لمخيم عايدة وعسكر الجديد ودير عمار

رام الله/ سما/

اقرت اللجنة التوجيهية المشتركة المختصة بمشروع المنحة اليابانية لدعم مشاريع البنية التحتية في مخيمات الضفة الغربية التعديلات على مشاريع المنحة اليابانية كما وصادقت على تحقيق المؤشرات المتعلقة بها وفق الشروط والخطط المعتمدة.

وكان اجتماع عقد لها اليوم بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي، والسفير الياباني السيد ماسايوكي ماغوشي ، وممثل الرئيسي لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، وطاقم جايكا عبر الاون لاين من طوكيو وطاقم خبراء جايكا وطاقم وزارة المالية وممثلين عن وكالة الغوث الدولية واعضاء الفريق النظير من دائرة شؤون اللاجئين.

وثمن د. ابو هولي خلال الاجتماع الدعم الياباني المتواصل لدولة فلسطين ولوكالة الغوث الدولية "اونروا" وللمخيمات الفلسطينية الذي ساهم في تحسين المخيمات ودعم التنمية في فلسطين .

وأعرب د. أبو هولي عن تقديره للسفير الياباني على ما قدمه من خدمات طيلة فترة عمله في فلسطين خاصة إيلاء اهتمام في دعم المخيمات الفلسطينية ومواقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، متمنياً له النجاح في مهمته وحياته الجديدة .

واكد على أهمية متابعة سير عمل مشاريع البنية التحتية في المخيمات الثلاثة (عقبة جبر ، عسكر القديم، الجلزون) التي وقع عليها الاختيار وفق دليل تنفيذ المشاريع، مثمناً التقدم المحرز في الية التنسيق المشتركة للشركاء وانعكاسها في تحقيق نجاحات كبيرة تنعكس ايجابيا على جموع اللاجئين وخصوصا في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات.

ولفت الى ان الدائرة تبذل كل جهد ممكن للتعاون مع الشركاء وخصوصا الاونروا والجانب الياباني والالماني لدعم المخيمات بما لاي يتعارض مع مشاريع الاونروا ولا تقع تحت مسؤولياتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302

واكد د. أبو هولي بضرورة ان تمتد مشاريع جايكا بشكل عام ومشروع تحسين المخيمات الى قطاع غزة والى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا .

من جهته أكد السفير " ماغوشي " ان حكومة بلاده ستواصل دعمها للمشاريع التنموية في فلسطين من خلال الوكالة اليابانية للتنمية ،

وقال ان نجاح المشاريع الممولة من اليابان ستساهم في تقديم حياة افضل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات .

وأشاد " ماغوشي "بالتعاون والنجاحات التي تكللت نتيجة العمل المشترك بين فريق الدائرة ة والجانب الياباني في دعم ومساندة سكان مخيمات اللاجئين متمنيا الاستمرار والتقدم للمشروع وتحقيق مزيد من النجاحات.

من جهته عرض ممثل وزارة المالية السيد حسين جالودي التدفقات النقدية للمنحة وعملية التدقيق المالي التي تتم بناء على تعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمشروع.

واكد بأن وزارة المالية ترحب بأي دعم مالي من أي مانح لدعم المخيمات الفلسطينية وانها على استعداد للتعاون من اجل خدمة المخيمات

واستعرضت مدير برنامج المشاريع والتخطيط في وكالة الغوث هنادي درويش الية العمل المتوقعة من وكالة الغوث التي ترتكز على أسس واضحة ضمن معايير مشتركة والية تعاون واضحة .

وثمنت دور الدائرة في مساعدة وكالة الغوث لمعالجة اي معيقات تواجه عملها في المخيمات واوساط اللاجئين.

وعرض وكيل الدائرة انور حمام مجمل الخطوات والنشاطات التي تقودها دائرة شؤون اللاجئين لحشد التمويل للمشاريع المعتمدة في دليل المشاريع .

وأكد على أهمية عمل الية تنسيق مشتركة مع الشركاء في الاونروا ووكالة التعاون الالماني ووكالة التعاون الياباني مع دائرة شؤون اللاجئين والجهود المبذولة لاستقطاب مانحين اضافيين لدعم مخيمات اللاجئين .

واكد على الية التدفق المالي للمشاريع مع وزارة المالية، لافتاً بان الدائرة قد حققت كافة المؤشرات المطلوبة منها حتى هذه اللحظة.

من جهته استعرض مدير عام المخيمات ومدير مشروع تحسين المخيمات (بالسيب) ياسر ابو كشك تقدم سير العمل في المنحة، والمشاريع المنفذة حيث قدمت المهندسة شذى علاونة عرضا للتقدم في طرح العطاءات للمخيمات المستهدفة بالمرحلة الاولى وهي مخيمات (عسكر القديم والجلزون وعقبة جبر) والتعديلات التي اجريت على بعض المشاريع لاقرارها، بتكلفة تقديرية اجمالية بقيمة ( 2.928.200 دولار ) للمخيمات الثلاث.

يشار الى ان اللجنة التوجيهية المشتركة تتشكل من دائرة شؤون اللاجئين ووكالة التعاون الدولي الياباني جايكا ووزارة المالية الفلسطينية .

وعلى صعيد اخر صادق اعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة في اجتماع منفصل عقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين على مخيمات الخطوة الثانية من المرحلة الثانية لمشروع تحسين المخيمات والتي شملت مخيمات (عايدة وعسكر الجديد ودير عمار) والية اختيارها .

وبحث الاجتماع طرق تطوير المعايير المستخدمة لتطوير الاداء والتنسيق المشترك وتعزيز منهجية العمل التشاركي للشرائح المجتمعية داخل المخيمات .

كما وبحث المجتمعون التقدم المحرز في انجاز خطط تحسين المخيمات في مخيمات الخطوة الاولى ضمن مخيمات المرحلة الثانية من مشروع (بالسيب) القائم على المنهج الشمولي التشاركي وهي مخيمات (عين السلطان والفوار ونور شمس) وكذلك ما تحقق في مجال اطلاق المبادرات المجتمعية فيها .

ووضعت مدير مخيمات القدس نانسي الهندي المشاركين بواقع حملات التمويل الجماعي التي استهدفت مخيمات المرحلة الاولى، والنجاحات المتحققة والتحديات التي واجهت عملية حشد التمويل الجماعي عبر الشبكة العنكبوتية،