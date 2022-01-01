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تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول مقتل الجندي الإسرائيلي لواء كفير ناتان بيتوسي في مدينة طولكرم الليلة الماضية.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ زميله أطلق 8 رصاصات، منها 2 في الهواء و 6 باتجاه بيتوسي، أصابته منها رصاصتان"، مُشيرةً إلى أنّ التحقيق كشف أنّ المجند قد نام وكان مرتبكًا عندما اقترب منه بيتوسي قبل لحظات الحدث .

بدورها ، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ الجندي الذي أطلق النار نحو بيتوسي قال إنه صرخ عندما شعر بوجود بيتوسي خوفًا من أن يكون متسلل فلسطيني، وكان يشعر بالخطر فأطلق النار.

#طولكرم

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