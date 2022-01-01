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القواسمي يطلع وفدا أميركيا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يطلع وفدا أميركيا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا



رام الله/سما/

 أطلع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامه القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفدا ضم كبار موظفي أعضاء الكونغرس الأميركي، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير للبيوت، وفرض نظام "ابارتايد" وفصل عنصري، وما تمارسه بحق الأطفال من قتل واعتقال وإرهاب.

وأوضح القواسمي للوفد، وفق بيان، أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون في يوم من الأيام إرهابيا، بل هو مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن كل الشعوب ومنهم الشعب الأميركي ناضل وقاتل ضد الاستعمار البريطاني حتى نال حريته، وكذلك جنوب أفريقيا بقيادة البطل نلسون مانديلا الذي قاد نضال شعبه لإسقاط نظام الفصل العنصري، والشعب الفلسطيني يسير على خطى كل شعوب الأرض التي تعرضت للاحتلال والاستعباد والعنصرية، وهو يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل نيل الحرية والعدالة والمساواة.

وقال القواسمي، إن إسرائيل وحدها من يربط الديانة اليهودية، التي نحترم، بممارساتها الاحتلالية، العنصرية، وهي من يصر على إقحام الديانة اليهودية بالصراع، مع تأكيدنا أن صراعنا هو سياسي خالص.

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#اسامة القواسمي

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