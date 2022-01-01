الحلو: ما يتم نشره عن نسب للتقاعد غير دقيق ولم يتم الاتفاق على شئ

رام اللله/سما/

قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، إن قانون التقاعد المبكر الجديد سيحافظ على كرامة الموظفين وبما يتناسب مع مصلحة المؤسسة.

وأشار في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أن ما يتم نشره حول النسب غير دقيق ولم يتم الاتفاق على شيء، عدا سنوات الخدمة التي يجب أن لا تقل عن (15 عاماً).

وأوضح الحلو أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات تشاورية استكمالية للاجتماعات السابقة بحضور وزارتي المالية والداخلية وسيُصار بعدها مخاطبة رئيس الحكومة بما يتم الاتفاق عليه.



وأضاف الحلو انه لا يوجد وقت محدد للخروج باتفاق حول قانون التقاعد الجديد.

وكان وزير المالية، شكري بشارة، أكد في تصريحات سابقة له، إن هناك خطة لخفض فاتورة الرواتب، تشمل عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية.