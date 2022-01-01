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"التربية" تؤكد حماية التعليم في القدس ووقف انتهاكات الاحتلال بحقه

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تؤكد حماية التعليم في القدس ووقف انتهاكات الاحتلال بحقه



رام الله/سما/

 بحثت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مع شركائها الدوليين الداعمين للتعليم، والمحليين من مؤسسات المجتمع المدني تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للتعليم في القدس، وواقع التحديات التي يجابهها، وكذلك استهدافه للمنهاج الفلسطيني.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس.

ووضع الوزير، الحضور، في صورة المستجدات والمخاطر المحدقة بالتعليم المقدسي والضغوط التي تتعرض لها المدارس، والمحاولات الرامية إلى طمس معالم الهوية والرواية، في سياق أسرلة التعليم، ومحاربة المناهج الوطنية وتحريفها وتشويهها وفرض المناهج الإسرائيلية.

وأكد عورتاني أن الوزارة تتابع الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم المقدسي عبر توظيف القنوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية، من أجل فضح هذه الانتهاكات ولجمها، والعمل على توفير التعليم الحر والآمن للطلبة والأطفال المقدسيين.

#التربية والتعليم #القدس

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