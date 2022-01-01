  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأشغال" تنفذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال" تنفذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري



غزة/سما/

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان  بالتعاون مع النقل والمواصلات مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري.

ونوهت الوزارة أن حوض الميناء يُعاني من ارتفاع منسوب الرمال، حيث بلغت في بعض المناطق أقل من متر مما يعيق حركة الصيادين داخل الحوض.

وأوضحت وزارة الأشغال، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعميق حوض الميناء ليصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار.


ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة السنوية الشاملة لتطوير ميناء غزة فيما يختص بقطاع الصيد البحري.

والجدير بالذكر أنه جرى خلال الأعوام الماضية عمليات تخفيف وسحب للرمال من الحوض، إلا أنها تحتاج إلى سحب مستمر طول العام لتجنب هذه المشكلة التي يعاني منها الصيادين.

#ميناء غزة #وزارة الاشغال بغزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

أسعار صرف العملات

بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش..والأخير يعلق

الأخبار الرئيسية

16201737690

الرئيس عباس: أحذر من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين

12201710135356603

معاريف: تدمير الجيش الإسرائيلي أنفاق حماس ليس نهاية القصة في غزة

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

بن شبات يستبعد امكانية تحقيق الهدوء في غزة: "إسرائيل" أمامها إمكانيتين لمواجهة التحديات

الاتصالات الفلسطينية