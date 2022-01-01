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السياحة: وجود إقبال متزايد على السياحة الداخلية بغزة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السياحة: وجود إقبال متزايد على السياحة الداخلية بغزة



غزة/سما/

أكدت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة أن المرافق والمنشآت السياحية المختلفة في قطاع غزة شهدت اقبالاً متزايداً ملحوظاً خلال الشهرين الأخيرين من قبل المواطنين.

وأوضحت الوزارة ان التوافد على المنشآت السياحية شهد تصاعدا واضحاً منذ بداية فصل الصيف وخصوصاً في أيام الاعياد، حيث زارها عشرات الالاف من المواطنين بهدف الاستجمام والترفيه وبلغت نسبة المشاركة في الرحلات الداخلية ما يزيد عن 37% من الاسر في قطاع غزة.

مدير عام الخدمات السياحية بوزارة السياحة رياض الأشقر أشار الى ان السياحة الداخلية تشهد نشاطاً متزايداً حيث يتنوع النشاط السياحي حسب الوضع المادي للأسر في قطاع غزة، وتشهد المطاعم والاستراحات الشاطئية والكافيهات السياحية اقبالاً واسعاً من قبل المواطنين.


وأضاف الأشقر ان الشاليهات السياحية هي الأخرى والتي يزيد عددها عن 500 شاليه تمتد من جنوب القطاع الى شماله، تشهد نشاطاً واسعاً كونها توفر خصوصية للمواطنين وخاصة للعائلات أكثر من الأماكن السياحية العامة الاخرى، حيث ان الغالبية العظمى منها محجوز حتى نهاية فصل الصيف.

وكشف الأشقر ان اعداد المنشآت السياحية في قطاع غزة شهدت تزايد خلال العامين الأخيرين وفى مقدمتها المطاعم والشاليهات والسياحية، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية حتى منتصف العام الجاري ما يقارب (1000) منشاة ما بين فندق ومطعم ومنتجع ومدينة العاب ومكاتب سياحة وسفر وشاليهات ونوادي سياحية.

وقال الأشقر ان الوزارة تعمل بكل طاقتها لدعم وتطوير القطاع السياحي وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار في هذا القطاع الهام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة، مؤكداً على استعداد وزارته للوقوف بجانب المنشآت السياحية ومساعدتها على حل كافة المعيقات التي تواجه عملها.

#السياحة بغزة

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