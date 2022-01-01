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واعد للأسرى: خطوات نضالية وتصعيدية مرتقبة خلال الأيام المقبلة داخل السجون

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
واعد للأسرى: خطوات نضالية وتصعيدية مرتقبة خلال الأيام المقبلة داخل السجون



رام الله/سما/

قالت جمعية "واعد" للأسرى، الثلاثاء، إنّ قيادة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستعلن عن خطوات نضالية وتصعيدية مرتقبة خلال الأيام المقبلة؛ رفضًا لتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأسرى وتردي الأوضاع المعيشية داخل السجون.

وأفادت الجمعية، في تصريح صحفي، بأنّ البرنامج النضالي المرتقب ستشارك فيه كل الفصائل داخل سجون الاحتلال، موضحة أنّه "سيبدأ بشكل تصاعدي متدرّج وصولًا لمرحلة متقدمة بما يشمل الأعداد والسجون".

وأضافت "لن يكون هناك تعليق لأي خطوة إلّا بعد تنفيذ فعلي لما تمّ التعهد به مسبقًا من قبل ما يسمى بإدارة السجون، وخاصة على صعيد المرضى والمعزولين والحياة المعيشية".

#الاسرى الفلسطينيين

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