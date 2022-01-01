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الحركة الأسيرة تقرر تفعيل لجنة الطوارئ العليا تمهيدًا لاستئناف خطواتها النضالية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تقرر تفعيل لجنة الطوارئ العليا تمهيدًا لاستئناف خطواتها النضالية



القدس المحتلة/سما/

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى، تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية بداية شهر أيلول المقبل. 

وقال الأسرى في سجون الاحتلال إن تفعيل لجنة الطوارئ المشكلة من كافة الفصائل، جاء بعد تراجع إدارة السجون عن "التفاهمات" التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. 

 وخاض الأسرى معركة (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار 2022، بعد الاتفاق على إنهاء الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى.  واستندت الخطوات النضالية في حينه على العصيان، والتمرد، وفقًا لبرنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل.

ودعا الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندتهم ودعمهم في خطواتهم القادمة. وستعلن قيادة الحركة الوطنية الأسيرة خلال الأيام المقبلة خطوات نضالية وتصعيدية مرتقبة، رفضا لتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأسرى وتردي الأوضاع المعيشية داخل السجون. 

وستشارك في البرنامج النضالي المرتقب كافة الفصائل داخل السجون وسيبدأ بشكل تصاعدي متدرج وصولا لمرحلة متقدمة بما يشمل الأعداد والسجون. وأكدت مؤسسات الأسرى أنه لن يكون هناك تعليق لأي خطوة إلا بعد تنفيذ فعلي لما تم التعهد به مسبقا من قبل إدارة السجون وخاصة على صعيد المرضى والمعزولين والحياة المعيشية.

#الحركة الاسيرة #الاسرى الفلسطينيين
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