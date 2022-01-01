  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه



رام الله/سما/

قال القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، إن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، قرار اجباري من جانب الاحتلال، وأن العامل الفلسطيني الذي يرفض عملية التحويل، سوف يتم إيقاف تصريحه، ولن يتم تجديده.

وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية، أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، وتم تحويل رواتب لسبعة آلاف عامل بشكل تجريبي، وتبقى 93 ألف عامل.

وأشار، أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، ما يمكنه من الحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، وتقاعد، وأخذ تكملة تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 بالمئة، وتوضع بالصندوق لعمال البناء كونها الأكثر خطرًا.

وشدد القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، على أنه يحق للعامل عند انتهائه من العمل، أن يقوم برفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في “تل أبيب”، حيث تعتبر تحويلة الراتب مستندًا إضافي ثبوتي أمام محكمة العمل من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.

#وزارة العمل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

أسعار صرف العملات

بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش..والأخير يعلق

الأخبار الرئيسية

16201737690

الرئيس عباس: أحذر من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين

12201710135356603

معاريف: تدمير الجيش الإسرائيلي أنفاق حماس ليس نهاية القصة في غزة

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

بن شبات يستبعد امكانية تحقيق الهدوء في غزة: "إسرائيل" أمامها إمكانيتين لمواجهة التحديات

الاتصالات الفلسطينية