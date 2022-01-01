أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، ان "قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور، وكل من ينتقد هذا القرار له حسابات أخرى، حيث أن هذا القرار متعلق بالاستعدادات التي يجب ان تكون عليها المقاومة، وإن هذا الخيار الذي واجهه الشعب الفلسطيني في العدوان الأخير لم يكن خياراً لأي من قوى المقاومة".

وأضاف أبو مرزوق في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" عبر قناة "بي بي سي "قرار عدم المشاركة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة هو قرار يخص المقاومة الفلسطينية"

وأوضح أبو مزرزق "لا أعتقد أنه يمكن تحديد هوية كل صاروخ تم إطلاقه أو من أطلقه، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.



وأضاف: "هذا العدوان كان على الشعب الفلسطيني ولكن اختار العدو ان يستهدف فصيلاً لأهداف عنده لكن هذا لا يعني ان المقاومة لم تشارك أو لم تتعاون او اختارت طريقاً آخراً، لا أحد يستهين بالجمهور خاصةً ولو كان هو حاضن المقاومة والمشاركة من عدمها ليست متعلقة برغبات الجمهور ولكن بحسابات أخرى متعلقة بالمعركة ذاتها".

وأكمل أبو مرزوق: "هذا العدوان الإسرائيلي مبيت ومرتب سابقاً وليس له علاقة بالأسباب أخرى، ولو لاحظ الجميع كل الإجراءات والمقدمات التي قام بها العدو من أجل العدوان، بتفريغ المستوطنات ووقف حركة المرور والقطارات ولجوء السكان للملاجئ مبكراً، فهذا كله كان مقدمة لعملية الاغتيال التي جرت للقيادي تيسير الجعبري وبالتالي بداية الحرب".