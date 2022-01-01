  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، ان "قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور، وكل من ينتقد هذا القرار له حسابات أخرى، حيث أن هذا القرار متعلق بالاستعدادات التي يجب ان تكون عليها المقاومة، وإن هذا الخيار الذي واجهه الشعب الفلسطيني في العدوان الأخير لم يكن خياراً لأي من قوى المقاومة".

وأضاف أبو مرزوق  في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" عبر قناة "بي بي سي "قرار عدم المشاركة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة هو قرار يخص المقاومة الفلسطينية"

وأوضح أبو مزرزق "لا أعتقد أنه يمكن تحديد هوية كل صاروخ تم إطلاقه أو من أطلقه، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.


وأضاف: "هذا العدوان كان على الشعب الفلسطيني ولكن اختار العدو ان يستهدف فصيلاً لأهداف عنده لكن هذا لا يعني ان المقاومة لم تشارك أو لم تتعاون او اختارت طريقاً آخراً، لا أحد يستهين بالجمهور خاصةً ولو كان هو حاضن المقاومة والمشاركة من عدمها ليست متعلقة برغبات الجمهور ولكن بحسابات أخرى متعلقة بالمعركة ذاتها".

وأكمل أبو مرزوق: "هذا العدوان الإسرائيلي مبيت ومرتب سابقاً وليس له علاقة بالأسباب أخرى، ولو لاحظ الجميع كل الإجراءات والمقدمات التي قام بها العدو من أجل العدوان، بتفريغ المستوطنات ووقف حركة المرور والقطارات ولجوء السكان للملاجئ مبكراً، فهذا كله كان مقدمة لعملية الاغتيال التي جرت للقيادي تيسير الجعبري وبالتالي بداية الحرب".

#موسى أبو مرزوق #حماس #الجهاد الاسلامي #العدوان الاسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

أسعار صرف العملات

بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش..والأخير يعلق

الرئيس يصل ألمانيا في زيارة رسمية

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

بن شبات يستبعد امكانية تحقيق الهدوء في غزة: ."إسرائيل" أمامها إمكانيتين لمواجهة التحديات

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

الاتحاد الاوروبي: اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها على غزة ويجب انهاء الانقسام الفلسطيني

ما حقيقة استقالة الدكتور محمود الزهار من عضوية المكتب السياسي لحماس؟

الاتصالات الفلسطينية