الرئيس عباس يجتمع مع المستشار الألماني

برلين/سما/

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الألمانية برلين.

وأطلع الرئيس المستشار الألماني، خلال الاجتماع الثنائي، على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.

واستعرض الرئيس، خلال الاجتماع، التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث مع المستشار الألماني سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.