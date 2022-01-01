الخالدي: كلمة مهمّة للرئيس في الأمم المتحدة الشهر المقبل

كشف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، أنّ الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة مهمة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك في الـ23 من الشهر المقبل.

وأوضح الخالدي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنّ "الرئيس سيتطرق في كلمته إلى أهمية إيجاد سبل لحماية حل الدولتين، من خلال إلزام "إسرائيل" بوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، والعمل على حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين".

وأشار إلى أنّه "سيتم عقد لقاءات مع عدة قادة ورؤساء دول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة ما بين 20 و25 من الشهر المقبل".