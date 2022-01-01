ألمانيا توضح سبب فشل مفاوضات الغاز مع قطر

وكالات

بعد فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، أرجع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الفشل إلى سياسة التسعير للدوحة، وأشار إلى وجود عروض من موردين آخرين.



وقال هابك، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال: "الشركات تنشط في السوق وهي تتطلع إلى أفضل العروض. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعمل بها. وإذا لم تقدم قطر العرض الأكثر فائدة، فلن تخطئ الشركات وتختار العرض الأغلى، وهذا ما حدث".

وأضاف الوزير الألماني، أن "هذا لا يعني انتهاء المفاوضات مع قطر، حيث تم إبرام شراكة في مجال الطاقة (مع الدوحة)"، مشيرا إلى رحلته إلى الدوحة.

وعن آفاق سوق الغاز، توقع الوزير أن تتم زيادة معروض الغاز المسال في السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وقال: "بالنسبة للسوق الكبيرة التي تشهد طلبا مرتفعا الآن، ستتم إضافة المزيد من الغاز المسال في غضون أربع أو خمس سنوات.. حتى يمكن الاستفادة من مجموعة أكبر من الغاز المسال بإمدادات الغاز إلى ألمانيا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن محاولات ألمانيا للتفاوض مع قطر بشأن الحصول على الغاز فشلت، وأضافت أن إيطاليا ستحصل على الغاز القطري.