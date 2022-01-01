  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا توضح سبب فشل مفاوضات الغاز مع قطر

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا توضح سبب فشل مفاوضات الغاز مع قطر



وكالات

بعد فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، أرجع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الفشل إلى سياسة التسعير للدوحة، وأشار إلى وجود عروض من موردين آخرين.


وقال هابك، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال: "الشركات تنشط في السوق وهي تتطلع إلى أفضل العروض. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعمل بها. وإذا لم تقدم قطر العرض الأكثر فائدة، فلن تخطئ الشركات وتختار العرض الأغلى، وهذا ما حدث".

وأضاف الوزير الألماني، أن "هذا لا يعني انتهاء المفاوضات مع قطر، حيث تم إبرام شراكة في مجال الطاقة (مع الدوحة)"، مشيرا إلى رحلته إلى الدوحة.

وعن آفاق سوق الغاز، توقع الوزير أن تتم زيادة معروض الغاز المسال في السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وقال: "بالنسبة للسوق الكبيرة التي تشهد طلبا مرتفعا الآن، ستتم إضافة المزيد من الغاز المسال في غضون أربع أو خمس سنوات.. حتى يمكن الاستفادة من مجموعة أكبر من الغاز المسال بإمدادات الغاز إلى ألمانيا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن محاولات ألمانيا للتفاوض مع قطر بشأن الحصول على الغاز  فشلت، وأضافت أن إيطاليا ستحصل على الغاز القطري.

#قطر #المانيا #الغاز

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

أسعار صرف العملات

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش..والأخير يعلق

الأخبار الرئيسية

بن شبات يستبعد امكانية تحقيق الهدوء بغزة في ظل حكم حركة حماس.."إسرائيل" أمامها إمكانيتين

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

الاتحاد الاوروبي: اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها على غزة ويجب انهاء الانقسام الفلسطيني

ما حقيقة استقالة الدكتور محمود الزهار من عضوية المكتب السياسي لحماس؟

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

الاتصالات الفلسطينية