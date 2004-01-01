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الاحتلال ينقل منفذ عملية "عيون الحرامية" إلى مركز تحقيق "عوفر" للمرة الثانية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل منفذ عملية "عيون الحرامية" إلى مركز تحقيق "عوفر" للمرة الثانية



القدس المحتلة/سما/

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير ثائر حماد من سجن "عسقلان" إلى مركز تحقيق "عوفر"، وهذه المرة الثانية التي ينقل فيها الأسير حمّاد  إلى التّحقيق منذ تاريخ السابع من آب الجاريوبين. 

وبين النادي في بيان له، أن الأسير حمّاد تعرض لتهديدات من قبل أجهزة الاحتلال خلال التّحقيق السابق، حيث تصاعدت هذه التهديدات، بعد أن أصدر روايته الأخيرة، (فارس وبيسان)، مطلع الشهر الجاري.

 يذكر أن الأسير حمّاد من بلدة سلواد/ رام الله، معتقل منذ عام 2004، وهو منفّذ عملية "عيون الحرامية"، وقد حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 11 مرة، وسبق أن أصدر قصة قصيرة بعنوان (إوار النار) فيها يروي تفاصيل تنفيذه لعملية "عيون الحرامية".

#ثائر حماد #عسقلان #سجن عوفر

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