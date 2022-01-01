مجموعة بنك فلسطين تحقق أرباحاً بقيمة 35 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري 2022

رام الله/ سما/

حققت مجموعة بنك فلسطين، نمواً في صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2022بنسبة20.4 %، حيث بلغت الأرباح بعد احتساب الضرائب والمصروفات 34.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 28.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الموجودات انخفاضاً طفيفاً في النصف الأول لتسجل ما قيمته 6.30 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لمجموعة بنك فلسطين التي تم الإفصاح عنها للبورصة ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 15.3% لتبلغ قيمتها 133.5 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام الحالي مقابل 115.8 مليون دولار أمريكي حققتها المجموعة في الفترة المقابلة لها من العام الماضي. وفي ضوء البيانات المالية التي أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطين، فقد زاد مجموع حقوق الملكية لتصل إلى 512.6 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بلغ قدره 3.3% مقارنة مع 496.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2021. فيما بلغ رأس المال المدفوع ,577223,958 مليون دولار أمريكي.

وبالنظر الى التسهيلات الائتمانية، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بأرقامها لفترة النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 3.43 مليار دولار مقارنة مع 3.45 مليار سجلت في كما في نهاية العام 2021. كما انخفضت ودائع العملاء بشكل طفيف خلال الفترة المالية المشار اليها بنسبة 2.1% لتصل الى 5.19 مليار دولار، مقابل 5.31 مليار دولار سُجلت في نهاية العام 2021. ويعود ذلك بسبب انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى.

وعبر السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته بالأداء المالي للمجموعة للنصف الأول من العام 2022. قائلاً: "نحن فخورون بالنتائج المالية التي تمكنت المجموعة من تحقيقها، والتي ظهرت جلية. خصوصاً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين، لتمثل انعكاساً لتوجهاتنا نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، والاستدامة، والرقمنة المالية التي تبنيناها في المجموعة.

وأضاف الشوا بأن المجموعة تتطلع إلى تلبية احتياجات عملائها ومساهميها عبر توفير أفضل الخدمات المالية والمتطورة، مؤكداً أن مجموعة بنك فلسطين تعمل بشكل مستمر على مراجعة استراتيجيتها فيما يخص عملياتها وأنشطتها المالية للسنوات القادمة، بحثًا عن فرص النمو في الداخل والخارج، إلى جانب التركيز على تنويع مصادر الإيرادات من خلال زيادة حصة الشركات التابعة لها في السوق المحلية والإقليمية، والاستثمار في أعمال مالية وتجارية جديدة.

وتماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، بين رئيس مجلس الإدارة بأن مجموعة بنك فلسطين استثمرت مؤخراً في شركة مدى العرب، التي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الألياف البصرية، وذلك بما ينسجم مع رؤية مجلس إدارة المجموعة، بعيدة المدى، لدعم الجهود في تهيئة البنية التحتية قادرة على تسريع عملية التحول الرقمي في فلسطين. فضلا عن دورها في دعم الشركات الريادية، بما فيها الشركات الناشئة، وحاضنات الأعمال، حيث تسارع حاضنة إنترسيكت التابعة للمجموعة الوقت من أجل تعزيز دور الشباب في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أفكاره وفتح أسواق لهم في الداخل والخارج، وربطهم مع مستثمرين وممولين.

بدوره، قال السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين بأن النتائج المالية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت بناءً على التوسع في الشمول المالي لتشمل كافة شرائح المجتمع، والتركيز على خدمة مميزة للعملاء، بما يشمل القطاعات الإنتاجية.

وأكد محمود الشوا أن هذه الأرباح ما كانت لتحقق لولا مواصلة بنك فلسطين الاستثمار في تطوير وتصميم خدمات رقمية عصرية حديثة، عبر توفير قنوات رقمية متعددة، تواكب المتغيرات في البيئة المحلية والعالمية، وتتماشى مع احتياجات عملائه وتلبي تطلعاتهم المالية المصرفية، وبما يحقق مبدأ الشمول المالي وخلق بيئة تنموية مستدامة لمجتمعنا واقتصادنا على حد سواء.

وأشار محمود الشوا إلى جملة من الإنجازات التي حققتها المجموعة ضمن جهود الاستدامة ومبادرات الاستثمار، من بينها انضمام البنك كعضو في الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي، "Global Impact Investing Network"، لاستكشاف آفاق البحث عن فرص جديدة لبناء علاقات وشراكات مع المنظمات الدولية، لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة، مع مراعاة تغير المناخ، والعمل على خفض نسبة الكربون، وتلبية الاستثمارات المجتمعية.

يذكر أن بنك فلسطين حصل على جائزة أفضل بنك في إدارة الخزينة والنقد خلال هذا العام، وأفضل بنك في فلسطين لعام 2022 من مجلة جلوبال فاينانس، كما حصل البنك على الجائزة الفضية للنوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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