الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

وكالات / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أنور أبو طه، اليوم الثلاثاء 16/8/2022، أن حديث البعض عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين هو حديث مُضلل.

وأوضح أبو طه، أن المواجهة بين شعبنا والاحتلال ليست مواجهة بين دولتين وجيشين، بل مقاومة شعب محتل يقاوم دفاعاً عن نفسه وحركة تحرر مُسلحة تعمل على تحرير أرضها، وهو فعل اشتباك دائم مع الاحتلال ولا يتوقف على قرار سياسي أو مصالح حزبية.

وأكد أبو طه، على أن قرار مقاومة الاحتلال هو واجب الشعب وخياره الوطني ولا تحتكره حركة أو حزب.

وقال أبو طه:"على الجميع أفراداً وأحزاباً وحركات وقوى مستقلة الدفع والمساهمة في خيار المقاومة بكل أشكالها الجماهيرية والمسلحة."