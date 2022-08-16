  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قرار المقاومة لا يحتكره حزب او حركة..

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"



وكالات / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أنور أبو طه، اليوم الثلاثاء 16/8/2022، أن حديث البعض عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين هو حديث مُضلل.

وأوضح أبو طه، أن المواجهة بين شعبنا والاحتلال ليست مواجهة بين دولتين وجيشين، بل مقاومة شعب محتل يقاوم دفاعاً عن نفسه وحركة تحرر مُسلحة تعمل على تحرير أرضها، وهو فعل اشتباك دائم مع الاحتلال ولا يتوقف على قرار سياسي أو مصالح حزبية.

وأكد أبو طه، على أن قرار مقاومة الاحتلال هو واجب الشعب وخياره الوطني ولا تحتكره حركة أو حزب.

وقال أبو طه:"على الجميع أفراداً وأحزاباً وحركات وقوى مستقلة الدفع والمساهمة في خيار المقاومة بكل أشكالها الجماهيرية والمسلحة."

#الجهاد الاسلامي فلسطين #الجهاد حرب غزة #فلسطين الجهاد حماتس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي: اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها على غزة ويجب انهاء الانقسام الفلسطيني

ما حقيقة استقالة الدكتور محمود الزهار من عضوية المكتب السياسي لحماس؟

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

20220815110443

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية