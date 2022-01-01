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هل ستفرض وزارة النقل والمواصلات عقوبات ضد المسافرين عبر مطار رامون ؟

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستفرض وزارة النقل والمواصلات عقوبات ضد المسافرين عبر مطار رامون ؟



القدس المحتلة/سما/

 أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لم ترصد او تتلق أية حالات سفر تمت عبر مطار "رامون" الإسرائيلي.


وقال رحال في حديث لـصحيفة "القدس" ، نحن نؤكد على دعوة الحكومة للمواطنين بالسفر من خلال مطار رامون، لانه يخدم المصلحة الإسرائيلية، والأصل أن تقوم إسرائيل بالاستجابة للاستحقاقات وفق الاتفاقات الدولية، بضرورة تشغيل مطار فلسطيني بالضفة الغربية وهو مطار القدس "قلنديا"، وترميم مطار غزة، وإيجاد تسهيلات على معبر الكرامة، بدلا من الدعوة لاستخدام مطار رامون.


ونفى رحال ما يتم الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن الوزارة تبحث فرض إجراءات وعقوبات ضد المسافرين عبر مطار رامون.

#مطار رامون

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