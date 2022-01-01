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قيادي بالجهاد الإسلامي : الاتصالات مع مصر مستمرة بشأن مصير العواودة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد الإسلامي : الاتصالات مع مصر مستمرة بشأن مصير العواودة



غزة/سما/

أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن حركته ما زالت تتواصل مع الوسيط المصري من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة.

وقال المدلل في تصريحات لقناة الغد “لن يكون هناك استقرار طالما أن الاحتلال لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ونحن في معركة مفتوحة ولن تنتهي إلا بتنفيذ شروط المقاومة”.

وأضاف ” لا يمكن أن نستكين في قضية الأسير العواودة أو الأسير بسام السعدي أو الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقادرون على مواصلة المعركة مع الاحتلال”.

جدير بالذكر أن محكمة إسرائيلية رفضت، أمس الإثنين، الاستئناف الذي قدّمه المعتقل خليل العواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلّة.

وعقدت محكمة الاحتلال جلستها للنظر باستئناف عواودة بعدما تأجلت الجلسة الأسبوع الماضي؛ لتقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.

كما مددت المحكمة العسكرية في معتقل “عوفر”  اليوم الثلاثاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي لـ6 أيام،

#مصر #خليل العواودة

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