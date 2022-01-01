إفتتاح نادي "كيما" الشاطئي في " بالم ويست بيتش " الشهر المقبل

دبي / سما/





أعلن فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، عن تعاونه مع مجموعة ريكاس الرائدة في مجال الضيافة وإدارة المأكولات والمشروبات، لإطلاق نادي "كيما" الشاطئي خلال شهر سبتمبر المقبل 2022، على شاطئ بالم ويست بيتش.

و قال السيد مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: "نستهل شراكتنا مع مجموعة ريكاس من خلال " كيما "، ونحن في غاية الحماس لتقديم هذا النادي الشاطئي الجديد كليًا لضيوفنا الأعزاء، والذي تمّ تطويره وفق أعلى معايير الخدمة لتوفير أفضل التجارب الذوقية للمأكولات اليونانية على الإطلاق.

وأضاف قائلا " من خلال سجلّ مجموعة "ريكاس" الحافل بوجهات تناول الطعام المفضلة لدى الجميع في المدينة، نحن على ثقة بأن "كيما" سيقدممفهومًا فريدًا من شأنه تعزيز إرث فندقنا ومضاعفة نجاح كلتا العلامتين التجاريتين".

مع تصنيف شاطئ بالم ويست بيتش كأحد أفضل الوجهات لتناول الطعام في دبي، فإن نادي "كيما" الذي يحتلّ موقعًا استراتيجيًا متميزًا في قلب جزيرة نخلة جميرا الساحرة، سيُسهم في الارتقاء بمعايير الضيافة بإطلالة جديدة ومُتميّزة على نادي الشاطئ النابض بالحياة في دبي.

وستضيف هذه الوجهة المُتميّزة القادمة بعداً آخر إلى مجموعة ريكاسالمُتنامية باستمرار

في مجال تجارب تناول الطعام الفريدة والرائعة المنتشرة في كافة أرجاءمدينة دبي، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر " لا كانتين دو فوبورج" و"نينيف" و"ميمي كاكوشي" و"تويغي" وغيرها الكثير.

من خلال اسمه المستوحى من حياة السواحل اليونانية الخلابة، يأتي نادي "كيما" ليضفي مزيدًا من سحر منطقة البحر الأبيض المتوسط على مدينة دبي من خلال تجارب ترفيهية تحاكي الأحلام. حيث يقدم سانت ريجيس دبي، النخلة خبرته في مجال الضيافة وتقدم مجموعة ريكاس لمساتها المبتكرة في هذا المجال لتكون ثمرة هذه الشراكة الاستراتيجية وجهة لا تضاهى في مجال تقديم المأكولات والمشروبات ضمن التجارب الذوقية الشهية والنكهات اليونانية الأصيلة الكفيلة بتشجيع الضيوف على الاستمتاع بأرقى الأشياء في هذه الحياة.

من جانبه قال السيد رزوان قاسم، المؤسس والشريك الإداري لمجموعة ريكاس للضيافة: "يسعدنا في مجموعة ريكاس مواصلة التوسّع مع ماريوت، أحد أكبر وأبرز اللاعبين في مجال الضيافة.

وأضاف "تبرز ريادة ريكاس في كونها وراء إطلاق بعض مشاريع الطهي الأكثر استثنائية في المنطقة والتي تحتضن مجموعة مُتميّزة من المفاهيم الجديدة الفريدة من نوعها. كما يُسعدنا أيضاً بأن افتتاح نادي ومطعم كيماالشاطئي، الذي يُعدّ أحدث مطعم ونادٍ شاطئي يوناني مستوحى من البحر الأبيض المتوسط، سيكون بداية رائعة لمشروع الشراكة مع سانت ريجيس دبي- النخلة، أحد أكثر الفنادق شهرة في جزيرة النخلة، ويقع في البيئة الديناميكية لشاطئ بالم ويست بيتش. ونحن في غاية الحماس لتقديمتجارب جديدة مُصمّمة خصيصاً لضيوفنا الأعزاء".