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الاحتلال يمدد اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي



رام الله/ سما/

مددت نيابة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام أخرى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "مجدداً، قررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقال بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين 6 أيام".

واعتقلت قوات الاحتلال السعدي، قبل ان تهاجم اسرائيل حركة الجهاد في غزة باغتيال اثنين من قادتها العسكريين، فيما ردت سرايا القدس باطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات والمدن الاسرائيلية.

واستمر العدوان على غزة يومين ونصف، قبل ان يتوصل الطرفان الى تهدئة بوساطة مصرية كان شرط الجهاد فيها اطلاق سراح السعدي والاسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 150 يوما.

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