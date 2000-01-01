غدا: اجتماع لبحث قبول مبادرة فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة

رام الله / سما /

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور استئناف الاتصالات والجهود المبذولة بشكل مكثف مع الكتل والأعضاء في مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بحق دولة فلسطين بالحصول على عضويتها الكاملة، لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام إسرائيل التي تحاول تدميره بشكل كامل.

وقال منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن للاستمرار بالنقاش بشأن مبادرة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار منصور إلى جلسة لمجلس الأمن ستعقد في 26 من الشهر الجاري برئاسة الصين، سيتم خلالها نقاش تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، مبينا أن فلسطين تقوم بالتحضير أيضا للمشاركة بأعمال ونشاطات مؤتمر المراجعة المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والنووية.