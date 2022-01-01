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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (30/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (31/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما وأكدت على أنه لا يسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر. 

للاطلاع على كشف المسافرين (30/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف جوازات السفر (31/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #السفر #الداخلية بغزة

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