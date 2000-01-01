  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يستقبل ممثل أستراليا في فلسطين

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل ممثل أستراليا في فلسطين



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل أستراليا الجديد لدى دولة فلسطين ادوارد راسل، حيث وضعه في صورة الوضع السياسي العام في ظل انسداد الأفق السياسي، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

 

ودعا اشتية الحكومة الأسترالية لحماية حل الدولتين الذي تؤمن به وبما ينسجم مع القانون الدولي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الاحتلال.

 

كما بحث اشتية مع راسل تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مثمنا الدعم الذي تقدمه استراليا لفلسطين وسط الوضع المالي الصعب الذي تسببه اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال الضرائب الفلسطينية.

#اشتية #الحكومة الفلسطينية #أستراليا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي: اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها على غزة ويجب انهاء الانقسام الفلسطيني

ما حقيقة استقالة الدكتور محمود الزهار من عضوية المكتب السياسي لحماس؟

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

20220815110443

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

الاتصالات الفلسطينية