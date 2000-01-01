اشتية يستقبل ممثل أستراليا في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل أستراليا الجديد لدى دولة فلسطين ادوارد راسل، حيث وضعه في صورة الوضع السياسي العام في ظل انسداد الأفق السياسي، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

ودعا اشتية الحكومة الأسترالية لحماية حل الدولتين الذي تؤمن به وبما ينسجم مع القانون الدولي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الاحتلال.

كما بحث اشتية مع راسل تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مثمنا الدعم الذي تقدمه استراليا لفلسطين وسط الوضع المالي الصعب الذي تسببه اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال الضرائب الفلسطينية.