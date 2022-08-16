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أميال من الابتسامات تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت قوافل أميال من الابتسامات بدء استعداداتها لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية تهدف لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت "أميال" في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 16-8-2022 أن منظمي القافلة تواصلوا مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية، بهدف التنسيق من أجل دخول قافلة تحمل مساعدات طبية إلى غزة، عبر معبر رفح البري.

وحسب أميال، فإن القافلة ستنسق مع الهلال الأحمر المصري، وشركة "أبناء سيناء" المختصة بنقل الاحتياجات العينية، من أجل دخول مواد المساعدات التي تحتوي على مواد طبية كالأدوية، والمستلزمات الطبية المختلفة".

ودعت القافلة شركاءها من مؤسسات العمل الإنساني، والناشطين في مجال العمل الخيري، للعمل على توفير الدعم المالي بهدف شراء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة بشقيه الحكومي والأهلي.

#أميال من الابتسامات #غزة #القطاع الصحي

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