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جامعة غزة تحصل على الايزو الدولي 21001-2018 الخاص بجودة أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة غزة تحصل على الايزو الدولي 21001-2018 الخاص بجودة أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية



غزة / سما /

أعلن الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد رئيس جامعة غزة حصول الجامعة على شهادة الايزو الدولية 21001-2018 الخاصة بجودة أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية في احتفال بهيج لتكريم طلبة الثانوية العامة وتعد جامعة غزة من أوائل الجامعات التي تحصل على هذا الاعتماد.

وتم الإعلان بحضور الأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس مجلس الأمناء والمهندس حسام العالول رئيس هيئة الإشراف العليا بالجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وبحضور رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم شرق غزة ممثلة بمديرها الأستاذ مازن نور الدين ونائب المدير للشؤون الفنية الدكتور جواد الشيخ خليل وعدد من مدراء المدارس الثانوية والمعلمين وقيادات مجتمعية مختلفة.

وأكد الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد على مواصلة الجامعة في تطوير المنظومة الأكاديمية في الجامعة لتكون من الجامعات الأوائل في جودة التعليم وأن يستطيع الطالب العمل بسهولة في مجال دراسته بعد التخرج، وقد شكر سيادته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخص بالشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس على جهوده في دعم الجامعات الفلسطينية في ظل الوضع الذي يعيشه قطاع غزة.

وقدمت إدارة الجامعة درعاً لشركة QRS ممثلة بالدكتور وليد كساب على متابعتها الحثيثة لسير الإجراءات التي بموجبها حصلت الجامعة على هذا الاعتماد، كما شكرت كل الطواقم الأكاديمية والإدارية بالجامعة على جهودهم لتحقيق هذا الإنجاز النوعي. 

#جامعة غزة

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