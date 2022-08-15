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البدء في تنفيذ جلسات الرعاية الذاتية في جمعية عبدالشافي الصحية والمجتمعية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ضمن أنشطة مشروع تحسين البيئة الشاملة والآمنة للنساء من ذوات الإعاقة ودون الإعاقة الذي تنفذه جمعية عبدالشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية أطفالنا للصم بتمويل من الوزارة الفدرالية للتنمية من خلال سي بي أم ألمانيا ، تم البدء في تنفيذ جلسات الرعاية الذاتية ، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 الساعة العاشرة صباحا في فرع الشمال .والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لعدد 15 سيدة في قاعة المركز

ناقشت الأخصائية / سونيا زعرب خلال جلسة اليوم الرعاية الذاتية التي تعني مساعدة السيدة على مساعدة ذاتها ، والقدرة على مواجهة المشكلات وممارسة حياتها بشكل طبيعي، كما تطرقت الى أهم المشكلات التي تواجه السيدات و أشكال العنف الذي تتعرض له فئة كبيرة منهن ، و كيفية التعامل معها ، و أهمية طلب المساعدة من الجهات المختصة عند اللزوم ، إضافة الى تنفيذ أنشطة متعددة للتفريغ النفس

#الهلال الاحمر

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