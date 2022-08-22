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مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فتح التسجيل للمنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فتح التسجيل للمنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة



غزة / سما /

أعلنت مؤسسة أحباء غزة ماليزيا منح دراسية لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على "الفيسبوك" اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لهذا العام لطلبة الثانوية العامة، مؤكدة أنه آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 22/08/2022 الساعة الثانية عشر مساءًَ.

ودعت المؤسسة الطلبة للتسجيل من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بهم من خلال الضغط هنا

وكانت المؤسسة قدمت، العديد من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، كما تبرعت بشقة سكنية لأسرة أحد الطالبات المتفوقات في غزة.

#مؤسسة أحباء غزة ماليزيا #غزة #المنح الدراسية #طلبة الثانوية العامة

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