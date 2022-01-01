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تصارع من أجل البقاء .. بالصور: ولادة 3 أشبال لأسد في قطاع غزة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصارع من أجل البقاء .. بالصور: ولادة 3 أشبال لأسد في قطاع غزة



غزة/ سما /

يعمل القائمون على حديقة للحيوانات في قطاع غزة على رعاية 3 أشبال حديثة الولادة، وسط مخاوف من نفوقها لأسباب تعود إلى التغذية.

وعزفت اللبؤة وهي داخل القفص عن إرضاع صغارها متخلية عنهم، ما يمكن أن يتسبب بنفوقهم.

وعُرضت الأشبال الثلاثة البالغة من العمر ثلاثة أيام، في صندوق من الورق المقوى في حديقة حيوان غزة.

وقال الطبيب البيطري محمود السلطان إن الشبل الواحد يزن نحو 700 غرام.

وأفاد بأنه محظوظ لأن الولادة كانت ناجحة على الرغم من دوي انفجارات القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأشار السلطان إلى أن اللبؤة التي وضعت الأشبال تعرضت للإجهاض في الماضي.



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