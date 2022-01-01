  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

جورج وسوف عن فيلمه الوثائقي: أقسم بالله ولا كلمة كذب

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جورج وسوف عن فيلمه الوثائقي: أقسم بالله ولا كلمة كذب



وكالات / سما /

كشف الفنان الكبير جورج وسوف عن كواليس فيلمه الوثائقي الذي أذيع خلال الفترة الماضية علي إحدى المنصات.

وقال جورج وسوف في تصريحات تليفزيونية: أقسم بالله مفيش ولا كلمة كذب في الفيلم، أنا قعدت اتكلمت حوالي 20 ساعة كشفت فيها عن رءوس الأفلام في حياتي ، ولأن لو اتكلمت عنها بالتفاصيل هنحتاج إلي وقت طويل. 

وتابع جورج وسوف قائلا : سردت في هذا الفيلم مراحل حياتي سواء الشباب او الطفولة او العجز ،حبيت أنا اللي أقول كل اللي مريت بيه في حياتي، ودي حقيقتي السارة، البيئة اللي ولدت فيها، وحياتي اللي عشتها، ربنا أداني أكتر مما أستاهل، حياتي كان فيها تعب وفيها حلو الحمد لله.

علق الفنان جورج وسوف على ردود الفعل التي تأتيه بعد حفلاته وقال في تصريحات تلفزيونية: "كل مرة بعمل حفلة حلوة والناس بتفرح والجمهور بيتفاعل معايا ودي نعمة من الله".

وتابع: "سعادتي بالنجاح أحلى شعور في الدنيا ولا يفوقه شيء آخر هو شعور ملهوش وصف وبحمد ربنا على نعمة النجاح لأنه أهم حاجة في الحياة".

ظهر المطرب جورج وسوف مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الفحيص بالأردن وقدم حفلاً غنائيًا لرواد المهرجان من مختلف الدول العربية، ليكون هذا هو الظهور الأول له عقب جراحة استئصال اللحمية على الأوتار الصوتية.

#جورج وسوف

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي: اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها على غزة ويجب انهاء الانقسام الفلسطيني

ما حقيقة استقالة الدكتور محمود الزهار من عضوية المكتب السياسي لحماس؟

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

20220815110443

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

الاتصالات الفلسطينية