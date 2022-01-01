جورج وسوف عن فيلمه الوثائقي: أقسم بالله ولا كلمة كذب

وكالات / سما /

كشف الفنان الكبير جورج وسوف عن كواليس فيلمه الوثائقي الذي أذيع خلال الفترة الماضية علي إحدى المنصات.

وقال جورج وسوف في تصريحات تليفزيونية: أقسم بالله مفيش ولا كلمة كذب في الفيلم، أنا قعدت اتكلمت حوالي 20 ساعة كشفت فيها عن رءوس الأفلام في حياتي ، ولأن لو اتكلمت عنها بالتفاصيل هنحتاج إلي وقت طويل.

وتابع جورج وسوف قائلا : سردت في هذا الفيلم مراحل حياتي سواء الشباب او الطفولة او العجز ،حبيت أنا اللي أقول كل اللي مريت بيه في حياتي، ودي حقيقتي السارة، البيئة اللي ولدت فيها، وحياتي اللي عشتها، ربنا أداني أكتر مما أستاهل، حياتي كان فيها تعب وفيها حلو الحمد لله.

علق الفنان جورج وسوف على ردود الفعل التي تأتيه بعد حفلاته وقال في تصريحات تلفزيونية: "كل مرة بعمل حفلة حلوة والناس بتفرح والجمهور بيتفاعل معايا ودي نعمة من الله".

وتابع: "سعادتي بالنجاح أحلى شعور في الدنيا ولا يفوقه شيء آخر هو شعور ملهوش وصف وبحمد ربنا على نعمة النجاح لأنه أهم حاجة في الحياة".

ظهر المطرب جورج وسوف مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الفحيص بالأردن وقدم حفلاً غنائيًا لرواد المهرجان من مختلف الدول العربية، ليكون هذا هو الظهور الأول له عقب جراحة استئصال اللحمية على الأوتار الصوتية.