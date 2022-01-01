بريطاني يعرض الزواج على حبيبته بطريقة مبتكرة

وكالات / سما /

كل فتاة تحب أن يتقدم إليها من تحب كالأفلام الرومانسية وهو يجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطبة وفى عينيه حب العالم، ولكن هذا حدث في أرض الواقع وليس في الأفلام من رجل رومانسي يدعى جورج سميث لديه 28 عاما، قد استأجر فنانة لصنع رسم على الرمال ليفاجئ حبيبته التي تدعى راشيل هانتر صاحبة الـ25 عام، وفقاً لموقع صحيفة "Daily mail".

وقد التقط مقطع فيديو من طائرة بدون طيار لحظة مفاجأة راشيل بذلك الرسم الذى يكون حوالى 50 قدم لشكل خاتم ألماس محفور في رمال الشاطئ في خليج الملك إدوارد في تاينماوث، وكانت الكلمات المحفورة عبارة عن: هل تتزوجيني؟ .

وحفر تلك الكلمات وركع على ركبة واحدة، وعرض الزواج على راشيل قبل أن يقدم لها خاتم الألماس عيار واحد قيراط يوم الخميس الماضي وقد اتصل بفنانة الشاطئ، كلير إيسون لعمل نسخة للخاتم الذى اشتراه لراشيل حتى ترى نسخته محفورة على الشاطئ.

وكان الوقت يداهمه لأنه لم يكن لديه سوى ساعة قبل مجيء المد للشاطئ، وقد شعر بالذعر والقلق أن يصل للشاطئ ويرى التصميم على الرمال وهو يتلاشى من جراء المد.

وفور أن وصل إلى بقعة الشاطئ طلب من راشيل أن تنظر إلى التصميم المحفور على الشاطئ، وعندما التفتت لترى الرسم ركع هو على ركبة واحدة ممسكا بالخاتم. وقد فوجئت من التصميم الذى أعجبها وكان في النهاية جوابها : نعم.

وكانت لحظة مميزة وخاصة عندما هتف الناس يدعمون تلك اللحظة الرومانسية، وكشف جورج كيف تم الأمر، إلى حد الكمال، وقد أمضت فنانة الشاطئ كلير صاحبة الـ57 عاما، ثلاث ساعات في حفر رسمة الخاتم العملاق على الرمال قبل إرسال رسالة نصية إلى جورج، لترتيب العرض المفاجئ لها.

وقد قالت: جورج أراد أن يكون عرض زواجه من راشيل لا ينسى ويكون فريد من نوعه، واراد أن أساعده في ذلك، ويتميز الشاطئ بخلفية دراماتيكية والتي تحتوى على نزهة على قمة المنحدر ويمكن رؤية التصميم من خلالها، وقد أمضت كلير ثلاث ساعات في حفر الخاتم العملاق في الرمال قبل أخبار جورج بذلك.

وخليج الملك إدوارد له خلفية درامية رائعة، وجورج وراشيل يخططان الزواج في صيف عام 2024 ، وأن يعيشان بالقرب من تاينماوث.