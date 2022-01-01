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وفاة الممثلة العالمية آن هيشي سريريا وقرار سحبها من أجهزة دعم الحياة

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الممثلة العالمية آن هيشي سريريا وقرار سحبها من أجهزة دعم الحياة



وكالات / سما /

نعى نجل الممثلة العالمية آن هيشي والدته، التي توفيت سريريا بعد مرور أسبوع على تعرضها لحادث سير ودخولها في غيبوبة.

وكتب هومر لافون صاحب الـ20عام في بيان: "إن الأسرة فقدت روحا لطيفة وسعيدة وأما محبة وصديقة مخلصة.

وأضاف لافون: "لقد فقدنا أنا وشقيقي أطلس والدتنا، بعد ستة أيام من التقلبات العاطفية التي لا تصدق تقريبا، تركت حزنا عميقا صامتا، أتمنى أن تكون أمي خالية من الألم بدأت في استكشاف ما أحب أن أتخيله على أنه حريتها الأبدية".

وكانت عائلتها قد أعلنت عن وفاتها دماغيا بشكل رسمي وسيتم خروجها من أجهزة دعم الحياة، ولكن بعد تحديد ما إذا كان أي من أعضائها المتبقية قابلة للتبرع بها وفقا لوصية هيشي في التبرع بأعضائها، وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا تعتبر هيشي ميتة قانونيا بسبب حالتها الصحية الحرجة.

وقالت الشرطة إن هيشي التي كان تعاني من الإدمان، كانت نسبة الكوكايين بجسدها أثناء القيادة عالية وتعرضت لإصابات خطيرة.

#آن هيشي #ممثلة #حادث سير

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