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احذر من أعراض نقص فيتامين ب 12 يعد فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي لا ينتج بشكل طبيعي في الجسم ، ولكن يجب الحصول عليه من مجموعات غذائية مختلفة وأحيانًا من خلال المكملات. يتمثل الدور الأساسي لفيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي. علاوة على ذلك ، يلعب دورًا مهمًا في تطوير خلايا الدماغ والأعصاب. ومع ذلك ، نظرًا لأن المغذيات ضرورية لمختلف وظائف الجسم ، فإن نقص هذا الفيتامين الأساسي قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك سوء صحة الفم.

الصلة بين صحة الفم وفيتامين ب 12

يقال إن انخفاض مستويات فيتامين ب 12 يسبب مشاكل في الفم واللسان. الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هذه المغذيات يعانون من مظاهر فموية مختلفة. يحدث هذا لأن نقص فيتامين فيتامين ب 12 يؤدي إلى انخفاض في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى انخفاض وصول الأكسجين إلى اللسان.

التهاب اللسان واحمراره (التهاب اللسان)

يشير غلوسايتس إلى التهاب اللسان الذي يتسبب في انتفاخ اللسان وتحويله إلى اللون الأحمر والتهاب. يمكن أن يؤدي إلى نتوءات صغيرة على لسانك (الحليمات) يمكن أن تبدأ في التآكل.

يتميز بلسان ناعم أو مؤلم ، مما يجعله يبدو لامعًا. يمكن أن يسبب التهاب اللسان الحاد تورمًا واحمرارًا ويمكن أن يسبب ألمًا قد يغير طريقة تناولك للطعام أو التحدث.

تقرحات اللسان

يمكن أن تكون تقرحات الفم أو اللسان أيضًا علامة على نقص فيتامين ب 12. بالنظر إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين ب 12 يمكن أن ينتجوا خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي ولا تعمل بشكل صحيح ، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم. وبالتالي يمكن أن يسبب النقص مجموعة كاملة من الأعراض ، بما في ذلك تقرحات الفم.

عادة ما تزول القروح من تلقاء نفسها ، لكنها تساعد على تجنب المكونات التي قد تكون مزعجة أو مؤلمة ، مثل الخل والحمضيات والتوابل الساخنة مثل مسحوق الفلفل الحار.

كما ان بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تخفف من آلامك.

تلون وحرقان في اللسان

قد تشمل الأعراض الفموية لنقص فيتامين ب 12 أيضًا تورمًا ولسانًا سمينًا ، بالإضافة إلى إحساس بالحرق وتغير في اللون وآفات في جميع أنحاء الفم.

علاوة على ذلك ، قد يصاب الأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية أيضًا بأمراض ثانوية مثل داء المبيضات الفموي أو مرض القلاع الفموي ، وهي الأعراض التي يمكن أن تكون مزعجة للغاية ومزعجة للغاية.

علامات أخرى لنقص فيتامين ب 12 يجب ملاحظتها

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، إليك بعض الأعراض الأخرى لنقص B12 التي يجب وضعها في الاعتبار:

التعب أو التعب الشديد

ضيق التنفس

صداع ودوخة

جلد شاحب

خفقان القلب

مشاكل الجهاز الهضمي

صعوبة التركيز

كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟

لا يُصنع فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الطعام ويمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 والتي تشمل اللحوم والدواجن والضأن والأسماك (التونة والحدوق) والمأكولات البحرية مثل المحار وسرطان البحر ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، الزبادي والبيض. تعتبر الحبوب المدعمة أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12.

علاوة على ذلك ، يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مستويات كافية من الفيتامين من الأطعمة ، اللجوء إلى المكملات على النحو الذي يحدده الطبيب أو أخصائي التغذية.