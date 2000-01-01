"تيك توك" يطلق ميزة تحويل النصوص إلى صور

وكالات / سما /

أطلق تطبيق ”تيك توك“ ميزة تحويل النصوص إلى صور عبر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، حسبما نشر موقع ”ذا فيرج“ المعني بشؤون التقنية.

وتأتي الميزة التي طرحها ”تيك توك“ مؤخرا تحت اسم AI greenscreen، وتسمح لمستخدمي التطبيق بكتابة رسالة نصيه يقوم البرنامج بتحويلها لصور أولية.

ويمكن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة جدا للكثير من صانعي المحتوى الذين يريدون تجنب انتهاك الملكية الفكرية للصور، عبر الاستعانة بالصور التي يحولها ”تيك توك“ كخلفيات وإضافات، في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وأوضح الموقع أن إخراج الصور التي يحولها ”تيك توك“ من النصوص يعتبر أوليا أو بسيطا جدا مقارنة بنظيرتها المنتجة في منصات وأدوات متخصصة في تلك الميزة مثل Imagen التابعة لـ ”غوغل“، وDALL•E 2 – OpenAI، التي يمكنها إنتاج صور واقعية ورسوم توضيحية معقدة تبدو كما لو كان رسمها فنانون.

ووفق ”ذا فيرج“ فقد يكون ”تيك توك“ يتعمد أن تكون صوره المحولة من نصوص، بسيطة أو أولية لعدة أسباب، من بينها أن النماذج الأكثر تقدما في هذا الصدد ستتطلب حوسبة أكبر؛ ما يعني تكلفة باهظة قد تستهلك موارد كثيرة للشركة.

وقد يكون تطبيق ”تيك توك“ الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم، لديه مخاوف من أن يؤدي منح كل هؤلاء الأفراد القدرة على إنشاء صور واقعية لأي شيء يمكنهم تخيله، إلى بعض النتائج المثيرة للقلق وغير المرجوة، على سبيل المثال تلك التي تستخدم في العري والدماء والعنف.

غير أن ما يمكن ملاحظته عبر إطلاق ”تيك توك“ لميزة AI greenscreen، يكمن في مدى سرعة انتشار تقنية تحويل النص إلى صور، بالنظر إلى أن أحدث دورة لتطوير الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة بدأت في عام 2021 من خلال الإصدار الأصلي DALL-E by OpenAI.

لكن بعد أقل من عامين، أصبحت تقنية تحويل النص إلى صور في أيدي الملايين من الأشخاص بالفعل عبر تطبيق مثل ”تيك توك“.