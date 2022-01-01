  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في العيسوية

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن فاروق مصطفى على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة هذا اليوم.

وقال المواطن مصطفى في إذاعي، اليوم الثلاثاء، إن العائلة تفاجأت أمس بإجبارها من قبل سلطات الاحتلال على هدم منزلها ذاتيا رغم انتزاعها قرارا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفذه الاحتلال بجزء من منزله في شهر أيار الماضي.

وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 120 مترا ويؤوي ستة أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر أيار تجنبا للهدم وصولا لإلغائه إلا أن الاحتلال أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيا.

#العيسوية #سلطات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي : اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها الاخير على غزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

20220815110443

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية