  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: لن يُسمح للأفراد والجنود بالتحليق فوق السعودية وعمان

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: لن يُسمح للأفراد والجنود بالتحليق فوق السعودية وعمان



القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه لن يتم السماح للعاملين والجنود في الخدمة الدائمة في صفوفه بالسفر فوق السعودية وعُمان في طريقهم إلى وجهات سياحية في الشرق، على ما كشف موقع يسرائيل هيوم الثلاثاء.

وبهذا القرار يتم عمليا استثناء قطاع كبير من الإسرائيليين من الاختراق التاريخي الذي سمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق في المجال الجوي للسعودية وعمان الأمر الذي يختصر مدة السفر بساعات غير قليلة إلى دول الشرق الأقصى الجاذبة للسياح على غرار تايلاند والفلبين وسينغافورة وبعض أجزاء الصين وجزر سيشل وغيرها.

ويضيف الموقع أن تحذير السفر يشمل أيضًا الرحلات الجوية الأجنبية القادمة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ودول أوروبية أخرى والتي تمر عبر دول لا يسمح للعسكريين بالتحليق فوق مجالها، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإيران ودول أخرى. كما لا يُسمح للعسكريين الإسرائيليين بالسفر إلى تركيا، لذا يُحظر أيضًا السفر بطائرات تجعل من تركيا محطة ربط باتجاه الشرق.

يشار إلى أن المسار القصير لشركات الطيران ينطوي على توفير قدر كبير من المال عبر تقليص نفقات الوقود وساعات العمل لطواقم العاملين على متن الطائرات وبالتالي إخلاء الطائرات نحو مزيد من الرحلات الجوية.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي : اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها الاخير على غزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

20220815110443

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية