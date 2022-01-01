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"الشعبية": تحريض الاحتلال على رفاقنا في مخيم الدهيشة لن يكسر إرادتهم

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية": تحريض الاحتلال على رفاقنا في مخيم الدهيشة لن يكسر إرادتهم



غزة/ سما /

 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن استمرار تحريض الاحتلال وتهديد رفاقها في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين بمدينة بيت لحم، يأتي في سياق الهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال على الجبهة في الضفة المحتلة منذ سنوات طويلة.


وقالت الجبهة في بيان لها، إن "هذا التحريض والتهديد والملاحقة المستمرة لن تكسر إرادة رفاقها ومناضلي شعبنا في مخيم الدهيشة الذين يضربون على الدوام دروسًا في الشجاعة والتصدّي البطولي لجرائم الاحتلال، ويرون في هذا التحريض أنه غير معزول عن سياسة استهداف المناضلين والرموز الوطنية المؤثرّة في المخيم وسائر الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: إن "هذه الملاحقة لن تنال من عزيمة رفاقنا وإرادتهم وإصرارهم على مواصلة طريق المقاومة".

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