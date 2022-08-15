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اختيار 4 لاعبين من غزة لمنتخب الناشئين

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار 4 لاعبين من غزة لمنتخب الناشئين



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن اختيار 4 لاعبين من قطاع غزة لمنتخب الناشئين, استعدادا لبطولة "كأس العرب", التي تنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالجزائر.

وأوضحت التقارير, أن الجهاز الفني اختار الرباعي, هشام الطلاع (أهلي النصيرات), ورأفت شراب وأحمد شلح (أكاديمية تشامبيونز), وأحمد سليمان (أكاديمية القلعة), لمنتخب الناشئين.

وبيّنت أن الرباعي سيغادر قطاع غزة الخميس القادم عبر معبر البري جنوبا, نحو الجزائر, برفقة المدرب العام محمد صيدم, للانضمام لبعثة المنتخب المتواجدة هناك.

وكان من المفترض أن يغادر "13 لاعبا" قطاع غزة، للانخراط في معسكر تدريبي مع زملائهم بالضفة الغربية والشتات, تمهيدا لاختيار الأفضل منهم، لكنه تم إلغاء المعسكر دون وضوح الأسباب.

وسيرافق بعثة المنتخب للجزائر, الحكم الدولي محمد أبو شهلة، الذي اختير لإدارة بعض مباريات البطولة.

#غزة #منتخب الناشئين

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