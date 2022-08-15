برشلونة يواجه عقبة كبيرة في صفقة بيرناردو سيلفا

وكالات / سما /

يواجه برشلونة تعقيدات عديدة في طريقه نحو التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، والذي ارتبط بالانتقال إلى ملعب الكامب نو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد بيرناردو سيلفا قبل بضعة أيام على وجود إمكانية لرحيله عن مانشستر سيتي، كما أوضح مدربه بيب جوارديولا أن استمرار اللاعب مع الفريق ليس مضموناً. أما من جانب برشلونة، فقد تم التلميح من الرئيس خون لابورتا لهذه الصفقة في أكثر من مناسبة.

ورغم أن بيرناردو سيلفا يرحّب بالانتقال إلى برشلونة، وهناك شبه اتفاق بين الطرفين، لكن النادي الكتالوني بدأ يواجه صعوبات في الصفقة، وهو الأمر الي قد يؤدي إلى فشلها بشكل كامل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة بوضعه المالي الحالي لا يمكنه أبداً إبرام صفقة بيرناردو سيلفا، حتى أنه لم يتقدم بأي عرض حقيقي لمانشستر سيتي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه لكي يتمكن البرسا من التوقيع مع بيرناردو سيلفا، يتوجب عليه بيع فرينكي دي يونج، أو إيميريك أوباميانج على أقل تقدير. لكن المشكلة أن كلا اللاعبين يرفضان الرحيل.

وأضاف التقرير أن برشلونة يحتاج لمبلغ مالي من أجل تمويل صفقة بيرناردو سيلفا، كما أنه مجبّر على تخفيض فاتورة الأجور لكي يتمكن من تسجيل اللاعب.

ولا تتوقف صعوبات برشلونة عند هذا الحد، فمانشستر سيتي يرفض بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو، ولا يوجد أي نية لديه بتخفيض هذا المبلغ كما كانت تأمل إدارة النادي الكتالوني.