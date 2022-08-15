كورتوا يزيح الجميع ويتربع على القمة منفرداً

وكالات / سما /

يتربع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، على عرش العالم بأسره، حيث يعتبر الحارس الأعلى من حيث القيمة السوقية في العالم خلال الوقت الراهن، متفوقاً على كل نجوم أوروبا في نفس مركزه.

ويبلغ سعر كورتوا في سوق اللاعبين بالوقت الحالي، نحو 60 مليون يورو، حسب المعلومات التي أوردتها شبكة ترانسفير ماركت المختصة بسوق الانتقالات وأسعار اللاعبين.

ويتفوق كورتوا على نظيره الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وميلان الإيطالي السابق، حيث يحل جيجي في خانة الوصيف بسعر يصل إلى 50 مليون يورو.

وفي المركز الثالث بالقائمة، يأتي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بسعر 50 مليون يورو، ثم مواطنه إيدرسون موراييش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو.

ويأتي السلوفيني يان أوبلاك، حامي عرين فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في المرتبة الخامسة بالقائمة التي أعدتها الشبكة المذكورة، بسعر يبلغ 45 مليون يورو.

ورغم تساوي أوبلاك مع نفس سعر إيدرسون، إلا أن الشبكة وضعت البرازيلي في ترتيب يسبقه بسبب عامل السن، حيث يبلغ السلوفيني 29 عاماً، وإيدرسون 28، والأمر ذاته ينطبق على أليسون ودوناروما، حيث يبلغ الإيطالي من العمر 23 عاماً مقابل 29 للبرازيلي.