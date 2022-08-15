فيديو.. ليفربول يُواصل إحباط جمهوره بتعادلٍ مع كريستال بالاس

وكالات / سما /

تمكن فريق كريستال بالاس من العودة من أرض مُنافسه ليفربول بنقطة ثمينة بعد انتهاء المُباراة بينهما بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق النجم العاجي ويلفريد زاها في الدقيقة 31 بعد تمريرة بينية رائعة انطلق بعدها ليُسدد بمهارة واتقان في مرمى أليسون بيكر.

ونجح النجم الكولومبي لويس دياز من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدة قوية في مرمى الضيوف.

وشهد اللقاء طرد المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 57 بعد لقطة اشتباك مع مُدافع كريستال بالاس يواكيم أندرسن.

وتوقف رصيد ليفربول بعد ثاني جولات البريميرليج عند النقطة رقم 2 بعد التعادل في مُبارتين، فيما حصد كريستال بالاس أول نقاطه بعد الهزيمة في أول جولة.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له ضد مانشستر يونايتد على أرض أولد ترافورد يوم الاثنين المُقبل، فيما يلعب كريستال بالاس ضد أستون فيلا يوم السبت على أرض ملعب سيلهرست بارك.