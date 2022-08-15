  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ليفربول يُواصل إحباط جمهوره بتعادلٍ مع كريستال بالاس

الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يُواصل إحباط جمهوره بتعادلٍ مع كريستال بالاس



وكالات / سما /

تمكن فريق كريستال بالاس من العودة من أرض مُنافسه ليفربول بنقطة ثمينة بعد انتهاء المُباراة بينهما بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق النجم العاجي ويلفريد زاها في الدقيقة 31 بعد تمريرة بينية رائعة انطلق بعدها ليُسدد بمهارة واتقان في مرمى أليسون بيكر.

ونجح النجم الكولومبي لويس دياز من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدة قوية في مرمى الضيوف.

وشهد اللقاء طرد المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 57 بعد لقطة اشتباك مع مُدافع كريستال بالاس يواكيم أندرسن.

وتوقف رصيد ليفربول بعد ثاني جولات البريميرليج عند النقطة رقم 2 بعد التعادل في مُبارتين، فيما حصد كريستال بالاس أول نقاطه بعد الهزيمة في أول جولة.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له ضد مانشستر يونايتد على أرض أولد ترافورد يوم الاثنين المُقبل، فيما يلعب كريستال بالاس ضد أستون فيلا يوم السبت على أرض ملعب سيلهرست بارك.

#كريستال بالاس #ليفربول #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

تغريدة ساويرس عن حريق كنيسة “أبو سيفين” التي اعتبرها البعض تجاوزاً وباباً للفتنة الطائفية

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

أسعار صرف العملات

عائلة الشهيد محمد الشحام تروي تفاصيل إعدامه من جنود الاحتلال

6 جنرالات يدخلون إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية

بن غفير يعلن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن سموتريتش..والأخير يعلق

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي : اسرائيل لم تحترم القانون الدولي خلال عدوانها الاخير على غزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

811132229db270df01b6fdd7120e6dcf

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال في العملية الأخيرة بغزة

photo_2022-08-15_21-02-01

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية